Дівчина не змогла там знайти своє кохання.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра раніше брала участь в аналогічному литовському проекті, проте побудувати стосунки їй не вдалося. В інтерв'ю УНІАН дівчина розповіла, що не зустріла на проекті чоловіка, якого покохала би, тому через три місяці зважилася прийти на український проект.

"Я дійсно хотіла закохатися. Я з такою метою прийшла на литовський проект. А через три місяці з такою ж метою прийшла на український "Холостяк". Адже в литовському мені не вдалося знайти своє кохання. Я вирішила не впадати у відчай і спробувати зробити це в Україні", - сказала Мудра.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що литовська версія проекту трохи відрізняється від української. Якщо в нашому "Холостяку" вибирає чоловік, то там - жінка.

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"Було вісім українок і скільки-то там литовців, точно не пам'ятаю, тому що кожен день приходив новий, а когось зі старих нам, дівчаткам, потрібно було відправляти додому. Було прикольно... Я єдина, хто залишилася без пари (ще литовець теж), але краще бути самою, ніж з недоробком. Тому це був класний досвід", - поділилася Саша.

Саша не перемогла в українському "Холостяку"

Мудра дійшла до фіналу в 12 сезоні українського шоу "Холостяк", але головний герой її не вибрав. Пізніше Алекс Топольський сказав, що зробив неправильний вибір, адже після фіналу всі його думки були зайняті Сашею. Саме тому не розвивалися його стосунки з переможницею Катею Лозовицькою.

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