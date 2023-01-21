Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра: Цей проект дуже добре передає реальність. Завжди обирає чоловік

Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра в інтерв'ю УНІАН розповіла про свої емоції за три місяці шоу та як реагувала на хейт, що допомогло пережити відмову Алекса Топольського у фіналі, чи спілкуються вони досі, та як склалося її життя після проекту.

13 січня відбувся фінал найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Сашо, розкажіть про свої враження, коли дивилися вже фінальну церемонію.

Я дуже хвилювалася, як і рік тому цього дня. Якщо чесно, я, звичайно, чекала, коли це все вже нарешті закінчиться. Адже перебуваєш у постійному напруженні, постійно якісь переживання, думки про те, як усе буде, вдасться - не вдасться перемогти… Але я рада, що все сталося так, як сталося.

Раніше ви брали участь в аналогічному литовському проекті, і тепер в українському. Ви справді переконані, що на реаліті-шоу можна знайти кохання?

Так, справді хотіла закохатися. Я прийшла з такою метою на литовський проект. А за три місяці з такою самою метою прийшла на український "Холостяк". Адже в литовському мені не вдалося знайти своє кохання. Я вирішила не втрачати надії та спробувати зробити це в Україні.

Чи платять дівчатам за участь у проекті?

Ні, платять тільки холостяку, оскільки він - головний герой. У дівчат жодних гонорарів не було.

Багато учасниць, які вибули, звинувачували команду проекту та СТБ у монтажі, мовляв, насправді все було зовсім не так, як показали глядачам. Ви стикалися з таким?

Звичайно, на проекті відбувалося набагато більше, ніж показали, тому що фізично не можна помістити у п'ять годин все, що було. Тобто, щось обрізали, десь дорізали, тож вийшло трохи не так, як насправді. Проте у мене жодних скарг щодо монтажу немає. Канал має на це повне право, і ми знали, на що погоджуємось.

Вам сподобалося, у якому образі вас представили глядачам? Адже саме завдяки цьому "у народі" ви стали найскандальнішою учасницею шоу.

Мене показали так, як продюсерам шоу було вигідно показати. Сказати, що вони збрехали, або висмоктали мій образ із пальця - ні. Тобто, це якась частина мене, просто якісь інші мої риси вирішили не показувати. Тому що ті риси, наприклад, ніжність чи скромність, напевно, переважали в інших учасниць. Тобто така "роль" вже була зайнята.

Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що вас переозвучували? Чи не було відчуття, що ви втратили свою індивідуальність?

Я погано до цього поставилася. Це ж не кіно, а реаліті-шоу з реальними людьми, з реальними емоціями, і дуже важливо вловити, яка ти особистість, просто послухавши мову. Звичайно, я залишилася незадоволена тим, що мене переклали українською. Особливо той голос... Було відчуття, що взяли якусь ображену на життя жінку.

Попри велику популярність "Холостяка", звісно, є ті, хто звинувачують проект у сексизмі. Як ви ставитеся до того, що у даному форматі жінки мають боротися за чоловіка, а не навпаки?

Цей проект дуже добре передає реальність. Завжди обирає чоловік. На одного гідного чоловіка знайдеться щонайменше п'ять гарних українок, в цей проект показує цю реальність. Наприклад, коли він сходив на побачення з однією, а ввечері він вже йде на побачення з іншого. Звичайно, в реальному житті таке теж відбувається.

Думаю, що це шоу в якомусь плані гартує 13-річних дівчат, які дивляться це. Вони починають розуміти, що може бути і ось так: ти можеш йому подобатися, він може тобі говорити, що ти одна-єдина, але в нього десь буде ще дві, три, п'ять дівчат, яким він буде те саме говорити. Можливо, це сумно, але це просто як є.

Хоча я щиро вважаю, що завжди обирає жінка. Навіть, коли чоловік робить пропозицію, відповідь все одно залежить від дівчини. Тобто вона ухвалює остаточне рішення.

Конкуренція - це завжди складно, особливо, коли довкола тебе не одна чи дві дівчини, а двадцять п’ять. Як для вас пройшли три місяці зйомок в оточенні суперниць?

Я не довіряла нікому. На шоу була Марина Голд, з якою можна було поділитися переживаннями, але на 100 відсотків я ні з ким не ділилася. Я завжди розуміла, що будь-яка інформація на цьому проекті може бути використана проти мене. Було складно, але я справлялася.

Ви маєте рацію, що психологічний тиск на проекті дуже великий, але я намагалася себе заспокоювати…

Дівчата чомусь одразу вас не злюбили...

Ще після першої вечірки я помітила частку негативу від учасниць, оскільки вони, мабуть, зрозуміли, що я - сильна конкурентка. Тому їм було простіше об'єднатися у групки, щоб почуватися сильнішими. А я була одна...

А ви когось вважали за свою конкурентку?

Я ніколи на цьому не фокусувалася, хоча мені завжди подобалася Віка Варлей. Навіть коли ми сварилися, вона все одно імпонувала мені. Марина Голд стала для мене близькою людиною. Ще була Ліза зі Швеції, але ви її, мабуть, не пам'ятаєте. Вона залишила проект на початку. Вона була дуже мила, і нагадувала мені подружку з дитинства.

Ще з першого випуску багато шанувальників шоу були впевнені, що саме ви станете переможницею. Чи не було у вас відчуття після фіналу, що ви не виправдали їхніх сподівань?

То був не мій вибір. Його зробив холостяк. Наразі ми розуміємо, що це був неправильний вибір. І навіть якщо ви запитаєте у мене про це через десять років, я скажу те саме. Я не знаю, чим керувався Алекс, але я відчувала до нього сильну симпатію та відчувала, що це взаємно. У нас був зв'язок, який наростав з кожним побаченням.

Ви дуже часто з дівчатами збиралися на посиденьки, і кожна з вас поверталася після побачення в піднесеному настрої. Як ви реагували на розповіді про поцілунки та інші інтимні речі від інших?

До кінця сезону, коли я розуміла, що дійсно цю дівчину щось пов'язує з Алексом, мені було неприємно. Але я не показую своїх емоцій. Усередині може все кипіти, але я сидітиму й спокійно, холодно на все реагуватиму.

Атмосфера була напруженою, тому що ми заселилися в один будинок і умови були створені так, щоби ми скандалили. Наприклад, нас багато, а сковорідка одна. І доводилося чекати кілька годин, щоб елементарно поїсти. А бувало таке, що ми голодними йшли на зйомки...

Ви брали участь майже у всіх конфліктах, однак Алекс та глядачі завжди були на вашому боці. Як думаєте, чому вони вас захищали?

Я вважаю, що у кожній жінці багато субособистостей. Взагалі у людини є багато якихось настроїв, обставин, які впливають на цей настрій… І ми проявляємося з усіма по-різному. Наприклад, звинувачення в мій бік з приводу того, що я нещира. Мені одне хочеться сказати людям: "Це – нормально". Це нормально з різними людьми поводитися по-різному.

Думаю, що у кожної жінки просто відгукується ось та частина себе - жінки, яка може сказати "ні", яка може дати відсіч, відстояти своє право та своє місце під сонцем.

З Алексом у вас була дуже гарна історія. Було помітно, що ви йому дуже подобаєтеся. Чи було у вас внутрішнє відчуття, що саме ви станете переможницею?

Так, у мене було внутрішнє відчуття, що я стану переможницею, виходячи з того, що відчувала поряд з ним. І я розумію, що він відчував те саме. Зараз, переглядаючи проект, я бачу його з боку, бачу, як у нього справді горять очі. Я слухаю його коментарі після кожного нашого побачення, і в нього звучить фраза, що йому зі мною легко та комфортно. Тобто, він відпускає контроль, який мав з кожною з дівчат. Мені він пробачав багато моментів. Я відчувала, що йому дуже подобаюся.

А що ви відчували, коли він не вручив вам обручку на фінальній церемонії?

У мене був шок – ось моя перша реакція. В ефір не увійшло, коли він говорив усю свою промову, а потім попросив мене щось сказати. А в мене просто мову відібрало. На його обличчі я вже бачила, що щось не так. Я була впевнена, що він вибере саме мене, що наші стосунки розвиватимуться. Але ні.

Він обрав Катю, але до неї в нього не було таких почуттів, як до мене. Після проекту він писав мені, що між нами була "хімія", а Катю він вибрав, бо вона з хорошої родини.

Чи було мені боляче на фіналі? Боляче може бути тільки тоді, коли людина дійсно дорога, коли вона вже займає якесь місце у твоєму серці. Це вже не про закоханість, а глибші почуття. Я не плакала ні у день фіналу, ні після.

Яка у вас взагалі склалася думка про Топольського?

На проекті я мала чудову думку про нього, але після проекту вона змінилася. Була ситуація, яка торкнулася особисто мене. Я навіть не знаю, як це коментувати… Мені здається, що в нього просто щось трапилося з головою. Таке відчуття, що він мене в чомусь звинувачує, я не приховуватиму це.

Я не говоритиму, що ми не спілкуємося. Ми дійсно підтримували спілкування, але днями я його заблокувала. Адже мені неприємно вислуховувати якусь гидоту на свою адресу. Склалося враження, що це я його покинула, а не навпаки.

Коли ми були на проекті, мені справді подобався цей хлопець. Але після я переїхала в Америку, у мене почалися стосунки. Зараз у мене все гаразд. І коли проект почали транслювати по ТБ, він мені написав, запитав, як у мене справи, чи є в мене хтось і додав: "Даю тобі два місяці, і ви розлучитеся". Ну, що це таке взагалі?..

При цьому Алекс на проекті казав, що ви для нього - дуже близька людина. Чи намагався він допомогти вам на початку війни?

24 лютого він написав мені, що їде до Молдови і сказав: "Якщо хочеш, приїжджай". Згодом він писав, що зняв віллу на Балі, і теж пропонував приїхати. Але це мало такий вигляд, що я сама маю купити квиток і приїхати до людини, яка мене не вибрала. Я вважаю, що у чоловіка в цьому випадку має бути план. Особливо, якщо він вибрався з гарячої точки, а дівчина сидить під обстрілами і бачить з вікна ракети. Але я зла на нього не тримала до останнього нашого листування, коли я його заблокувала.

Зараз ви живете в Майамі, у вас є кохана людина. Ви щасливі?

Так!

Діана Могилєвич