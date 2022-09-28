Примадонна важко переживає смерть друга.

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на смерть свого друга Бориса Моїсеєва, якого не стало 27 вересня 2022 року. Примадонна важко переживає його смерть.

На своїй сторінці в Instagram вона навіть присвятила йому окремий пост, супроводивши його їхнім спільним фото.

"Любий мій Бориска! Віддана друзям і сцені людина. Ховаю тебе в своєму серці. Пробач і прощавай", - написала Примадонна.

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Зазначимо, останні роки Борис Моїсеєв жив відлюдником. Він дуже комплексував через свій зовнішній вигляд після двох пережитих інсультів. Поруч з ним постійно перебували няня і директор.

При цьому Алла Борисівна регулярно передавала йому гроші на лікування і в цілому на підтримку життя. Попри те, що особисто вона рідко приїжджала до Моїсеєва, вона йому дуже допомагала.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв помер на 69 році життя. За останні 12 років він переніс два інсульти, але, що стало причиною його смерті - невідомо. Коли відбудуться похорони Бориса Моїсеєва, поки що теж невідомо.

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