Григорій Решетник зізнався в почуттях своїй дружині.

Український телеведучий Григорій Решетник опублікував чуттєве фото зі своєю дружиною. Очевидно, знімок був зроблений ще до війни. В описі до нього Гриша зізнався в почуттях до своєї дружини.

"Люблю тебе, а під час війни ще сильніше", - написав чоловік.

На знімку Григорій і Христина обіймають один одного. Вона одягнена в обтягуючу вечірню сукню, він - в джинси і піджак.

"І через це ми пройдемо і будемо танцювати на святі Перемоги над окупантами", - відповіла Христина Решетник під публікацією свого чоловіка.

"Красиві дуже, підняли аж настрою", "прекрасні", " красива пара, дивишся на Вас і захоплюєшся, так тримати! І хлопчаки у Вас вогонь, красунчики, завидні женихи", - пишуть в коментарях шанувальники.

Нагадавши, Григорій і Христина Решетник - багатодітні батьки. Вони виховують трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Наймолодший народився в листопаді 2020 року.

Також нещодавно УНІАН писав, що в Кременчуці автори хіта "Доброго вечора, ми з України!" отримали нагороди.

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