Український ведучий Григорій Решетник написав романтичний вірш для своєї дружини Христини, з якою виховує трьох синів.
"Ми гори звернемо за Вас
Зупинімо річки, моря та океани
Ви віддані та завжди вірите Ви в нас
Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написав Григорій.
У коментарі "прийшла" Христина і подякувала своєму чоловікові. Також вона зазначила, що разом вони - сила.
Шанувальникам Решетника дуже сподобався такий його романтичний жест: "Ого", "Неймовірні слова", "Як красиво сказав", "Шикарна пара", "Класний вірш і красива пара", "Мило, сильно і по-чоловічому", "Дуже чуттєво. Віддані жінки заслуговують таких слів".
Нагадаємо, в листопаді Григорій Решетник втретє став батьком. Малюка назвали Олександром. Також у Григорія і Христини є ще двоє синів - Іван і Дмитро.