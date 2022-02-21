Григорій Решетник написав для дружини вірш.

Український ведучий Григорій Решетник написав романтичний вірш для своєї дружини Христини, з якою виховує трьох синів.

"Ми гори звернемо за Вас

Зупинімо річки, моря та океани

Ви віддані та завжди вірите Ви в нас

Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написав Григорій.

У коментарі "прийшла" Христина і подякувала своєму чоловікові. Також вона зазначила, що разом вони - сила.

Шанувальникам Решетника дуже сподобався такий його романтичний жест: "Ого", "Неймовірні слова", "Як красиво сказав", "Шикарна пара", "Класний вірш і красива пара", "Мило, сильно і по-чоловічому", "Дуже чуттєво. Віддані жінки заслуговують таких слів".

Нагадаємо, в листопаді Григорій Решетник втретє став батьком. Малюка назвали Олександром. Також у Григорія і Христини є ще двоє синів - Іван і Дмитро.

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