Артист показав нове тату на шостому ефірі шоу "Танці з зірками".

Український артист MELOVIN, який нещодавно здійснив камінг-аут, у шостому ефірі шоу "Танці з зірками" зробив відверте зізнання.

Артист показав татуювання, яке присвятив своїй мамі. За його словами, це найближча людина, яку він дуже любить. На зап'ясті у нього красується напис "Я з тобою" почерком мами.

"Мамо, я тебе люблю занадто сильно", - сказав співак.

Також він додав, що Костею (справжнє ім'я артиста, - УНІАН) його можуть називати тільки батьки, оскільки саме вони дали йому це ім'я і в цілому подарували йому життя.

Костянтин Бочаров - український співак, композитор, музикант, продюсер. Переможець шостого сезону вокального шоу "Х-Фактор". Представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018", посівши 17-е місце.

5 липня 2021 року в перший день музичного фестивалю Atlas Weekend здійснив камінг-аут як бісексуал. Перед глядачами на сцені Melovin поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, потім дістав райдужний прапор. Після виступу артист висловив обурення тим, що епізод не потрапив у пряму трансляцію на телеканалі M1.

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Автор: Діана Могилєвич