Українці довели - любов рятує навіть у найтемніші та найважчі часи.

Попри те, що 24 лютого життя українців перетворилося на виживання, навіть у таких реаліях є місце для найсвітліших почуттів. Розповідаємо, хто зі знаменитостей у 2022 році зіграв весілля.

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Максим Девізоров

Зірка серіалу "Перші ластівки" Максим Девізоров відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ для захисту своєї Батьківщини.

Однак не тільки це змусило шанувальників його обговорювати. У травні цього року в одному з РАГСів міста Дніпро він розписався з дівчиною на ім'я Світлана Гордієнко. Розпис був дуже скромний, запросили лише кількох найближчих друзів, після чого Девізоров повернувся на службу в Донецьку область.

Іраклі Макацарія

Екс-герой шоу "Холостяк" нарешті знайшов своє кохання. У липні цього року він одружився на молодшій на 17 років Лізі Чічуа. Пишне одруження відбулося в грузинській столиці - Тбілісі.

Про стосунки з 20-річною дівчиною Іралкі оголосив минулого року. В одному з інтерв'ю екс-"холостяк" зізнався, що попросив руки і серця своєї обраниці згідно з усіма традиціями:

"Я окремо поговорив з батьками Лізи, розповів про свої наміри. Але Ліза не була в курсі, ніхто взагалі не знав – ні моя сім'я, ні мої друзі".

Євген Синельников

Екс-ведучий шоу "Орел і решка" в цьому році одружився на продюсерці Наталії Кліпі. Це його другий шлюб. Символічно, що церемонію вирішили провести в деокупованій Бучі 12 серпня. Подробицями поділився друг сім'ї Алан Бадоєв:

"Саме в цьому будинку мої улюблені друзі ховалися в перший час війни. Два тижні в підвалі. Любов переможе все. Вірю в вас, люблю і знаю – це на все життя. Ви є один у одного".

Анна Трінчер

Блогерка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина у вересні цього року. Перед таким очікуваним днем пара всіляко "прогрівала" публіку. Наприклад, Аня заявила, що у неї на церемонії буде жовта сукня. Підписники "вибухнули" коментарями, намагаючись донести до юної знаменитості, що жовтий - колір розлуки.

Після скромної церемонії в Києві новоспечена сім'я показала розкішні кадри. Трінчер зізналася, що під час війни не хотіла пишного святкування - в найважливіший день поруч були тільки найближчі родичі і друзі.

Євгенія Емеральд

Українська захисниця, снайперша з позивним "Жанна Д'арк" вийшла заміж у жовтні цього року. Її обранцем став військовослужбовець Євген Стіпанюк. З чоловіком Євгенія познайомилася на війні. Символічно, що весілля пара зіграла в день українських захисників і захисниць - 14 жовтня.

Нагадаємо, хто із зірок у 2022-му віддав життя на фронті.

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