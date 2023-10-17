Тарасова розставила всі крапки над "і".

22-річна екс-"віагра" Софія Тарасова відреагувала на чутки про роман з продюсером Костянтином Меладзе. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що між ними тільки робочі відносини.

Вона зазначила, що місяць тому вони випустили спільну пісню, на цьому їхні стосунки закінчилися.

"Місяць тому ми випустили пісню з продюсером відомої групи "ВІА Гра", в якій я працювала як вокалістка до того, як почалася війна. І зараз преса обговорює, чи є щось особисте і романтичне між мною і Костянтином. Правда в тому, що нас нічого не пов'язує, крім творчого союзу між двома музикантами, які хочуть створити щось хороше і дати це світу", - заявила Тарасова.

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"Роман" Меладзе і Тарасової

Про роман Меладзе і Тарасової вперше заговорив блогер Богдан Беспалов. Він сказав, що у них зав'язалися стосунки ще в 2021 році, коли дівчина тільки прийшла в групу "ВІА Гра". За його словами, батьки Тарасової були не проти її союзу з продюсером, бо завжди хотіли, щоб вона стала зіркою.

Крім того, Беспалов сказав, що саме Тарасова могла стати причиною розлучення Меладзе і Брежнєвої. До слова, нещодавно Брежнєва повідомила, що вони розлучилися ще рік тому.

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