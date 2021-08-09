Співачка зізналася, що досі відчуває себе дуже слабкою, а також поскаржилася на сильні запаморочення під час ходьби.

Російська співачка МакЅим написала свій перший пост в Instagram після тривалого перебування в комі.

"Всім привіт, я знову з вами! В першу чергу хочу подякувати за величезну підтримку всіх тих, хто щиро переживав за мене весь цей час. Це дійсно дуже приємно і багато для мене значить. Хочу подякувати лікарям і всьому персоналу лікарні номер 52. Це справжні професіонали своєї справи, які врятували мене. Мар'яна Анатоліївна, Олена Миколаївна, Денис Петрович і Зінаїда Юріївна - спасибі вам велике! Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягло з того світу", - написала співачка.

Вона підтвердила слова директора Маргарити Соколової про те, що її переводять з реанімації у звичайну палату.

"Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала 2 дні. Я не могла повірити, що пройшло більше місяця", - зазначила МакЅим.

Співачка зізналася, що досі відчуває себе дуже слабкою, а також поскаржилася на сильні запаморочення під час ходьби.

"Але я сподіваюся, що незабаром зможу опинитися вдома, щоб обійняти свою сім'ю. Польоти і виступи на якийсь період мені заборонені за приписами лікаря. Легкі поки відновлюються, напружувати їх не можна. Але я вдячна всім вам, лікарям і Господу Богу за те, що я продовжую жити на цій землі, і, хоч поки насилу, але дихаю", - зазначила вона.

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Автор: Денис Прядко