Незважаючи на поліпшення стану, артистці не варто сподіватися, що вона зможе повернутися на сцену найближчим часом.

Співачці МакЅим (Марина Абросімова), яка пішла на поправку після виходу з коми, передрекли інвалідність. Артистка нібито не зможе співати і тепер її чекає довга реабілітація після важкої хвороби.

Про прогноз медика повідомляє російське видання "МК".

Так, лікар Андрій Андрієвський розповів про те, як МакЅим буде відновлюватися після коми і чому їй не варто сподіватися швидко повернутися на сцену. За словами медика, через коронавірус співачка пережила стан, який можна порівняти з утопленням.

МакЅим, як відомо, довгий час перебувала на ШВЛ (штучна вентиляція легенів). Після цього співачка може навіть стати інвалідом. Вся річ у тому, що під час хвороби в легенях людини може початися рубцювання, через що виникають серйозні проблеми з диханням.

Лікар стверджує, що після ШВЛ МакЅим не зможе співати і насилу перенесе важкі фізичні навантаження.

"Після ШВЛ відновлення досить тривале, довгі місяці. На час, а, може, і назавжди, про співочу кар'єру доведеться забути", - розповів виданню "МК" лікар.

Зовсім недавно стало відомо, що МакЅим тільки починає усвідомлювати, що була в комі понад місяць. Про це розповіла її директор. Але чи дійсно співачка не зможе співати і може стати інвалідом - поки що залишається загадкою.

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Автор: Іван Бойко