Музикант не планує повертатися до Росії.

Російський музикант Андрій Макаревич, який засудив повномасштабну війну РФ проти України і живе в Ізраїлі, не планує повертатися на територію країни-агресорки. Артист поділився своєю думкою про те, що зараз відбувається.

У недавньому інтерв'ю на YouTube-каналі "Книжковий чел" Макаревича запитали, що він думає про майбутнє РФ. Також музиканта попросили розповісти, яким він бачить подальшу долю країни-агресора.

"Ніхто не знає, що буде завтра. Може завтра Путін атомну бомбу скине на Україну. А може бути, що завтра його удар візьме", - зазначив Макаревич.

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Також він обрубав всі питання про повернення в РФ. Макаревич не страждає, адже в Ізраїлі у нього є можливість займатися улюбленою справою. А ось в РФ у нього такої можливості немає.

"Ні, абсолютно (не сумую - УНІАН). Якби я тут сидів, зовсім позбавлений можливості що-небудь робити... То так, напевно, це було б безпосередньо (тугою - УНІАН), але не за батьківщиною, а за справою, якою я там міг займатися. Зараз там у мене немає можливості займатися", - додав музикант.

Нагадаємо, восени 2022 року Росія визнала Макаревича "іноагентом". А після цього дружина артиста розповіла, що не хоче для сина паспорт РФ.

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