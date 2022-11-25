Артиста включили до списку Мін'юсту через "іноземний вплив".

Мін'юст Російської Федерації включив музиканта Андрія Макаревича до списку "іноземних агентів" через його інтерв'ю українському журналісту Гордону. Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на адвоката виконавця Олександра Передрука. Ось як це прокоментував правозахисник:

"Іноземного фінансування не знайшли, але, оскільки він давав інтерв'ю іноземним журналістам, це врахували як "іноземний вплив". Нібито вони надали йому майданчик для поширення думки".

Передрук уточнив, що російський Мін'юст не зміг пояснити, в чому саме інтерв'ю Гордону є протизаконним.

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Зазначимо, Андрій Макаревич неодноразово у своїх висловлюваннях висміював кремлівський режим і пропаганду РФ. З самого початку повномасштабного вторгнення він окреслив свою позицію на підтримку України.

Лідер рок-гурту "Машина времени" також час від часу публікує у своїх соціальних мережах інформацію про звірства російських окупантів на українських землях.

Макаревич допоміг нашій країні не тільки на словах, а й на ділі. Наприклад, влітку 2022 року він зібрав гроші для українського поета завдяки тому, що продав на благодійному аукціоні унікальну амфору.

Нагадаємо, дружина Макаревича родом з Ізраїлю перейшла на українську мову. Ейнат Кляйн впевнена, що у війні переможе саме Україна.

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