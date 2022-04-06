Макаревич підтримав проукраїнських зірок.

Проукраїнський артист Андрій Макаревич заступився за російських зірок, які виїхали за кордон у зв'язку з війною в Україні.

Так, Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми зараз знаходиться в Ізраїлі. Він неодноразово закликав зупинити війну в Україні. А нещодавно і зовсім заявив, що припиняє вести свої соціальні мережі так, як раніше, бо зараз це недоречно. Більше там розважального контенту не буде.

Також з Росії виїхала і співачка Земфіра, яка також засудила війну в Україні. Вона підтримала Україну новим кліпом "Не стріляйте", де показала бомбардування українських міст.

Актриса Чулпан Хаматова разом з трьома дочками теж покинула РФ. Вона переїхала до Латвії через війну в нашій країні. Більш того, актриса заявила, що не має наміру повертатися на Батьківщину.

Після цього зомбовані російською пропагандою користувачі мережі і публічні особистості РФ почали негативно висловлюватися на адресу Пугачової, Галкіна, Хаматової і Земфіри. Вони впевнені, що зірки зрадили свою Батьківщину.

Але повз це не пройшов проукраїнський артист Андрій Макаревич, який також покинув Росію, а зараз і зовсім знаходиться в Бородянці.

"Бачу тявкання з приводу тих, хто виїхав - Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас, мудаче. Тому що Росія - вони, а не ви", - написав Макаревич.

Нагадаємо, раніше Макаревич нагадав росіянам про ганебну долю Третього Рейху.

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