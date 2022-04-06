Барських вирішив вступити до лав ЗСУ.

Український співак Макс Барських змінив мікрофон на автомат. Зараз він проходить двотижневу підготовку перед тим, як він відправиться на передову захищати Україну від російських окупантів.

"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", - підписав знімок Макс.

Відзначимо, в кадрі він позує у військовій формі і з автоматом в руках. З першого дня вторгнення Росії в Україну Макс засуджує президента РФ Володимира Путіна. Довгий час він намагався достукатися до росіян і розповісти їм правду про війну в Україні, але це не увінчалося успіхом.

Зараз же він вирішив вступити до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу землю.

Нагадаємо, раніше Макс Барських закликав повністю ігнорувати ворогів.

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