Артист підняв чарку, згадавши про Україну.

Артист Валерій Меладзе вкотре публічно продемонстрував підтримку України на тлі неспровокованої агресії Росії.

Як повідомляє Telegram-канал "НеШутки", на одному з новорічних корпоративів Меладзе вступив у діалог з гостем. Спочатку говорили про композицію "Салют, Вера", а згодом згадали про Україну.

"Слава Україні, братику!" - сказав гість.

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"Героям слава!", - відповів Меладзе, піднявши чарку.

"О-о-о, красунчик. Обожнюю! Обіймаю", - емоційно крикнув автор ролика.

За даними деяких каналів, корпоратив відбувся у Дубаї.

Позиція Валерія Меладзе щодо війни

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ, Валерій Меладзе публічно закликав припинити бойові дії та вивести війська з України. Він заявив, що "сталося те, чого ніколи не повинно було трапитися".

Через антивоєнну позицію Меладзе став "забороненим" у Росії. Артиста внесли у "чорний" список.

Пізніше з'явилися чутки, що Меладзе покинув Росію, але нещодавно він виступив у московському клубі. Разом з бек-вокалісткою він виконав пісню "Океан і три річки".

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