Примадонна вже виїхала з Росії.

Російський гуморист Максим Галкін опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram і розповів, де зараз перебуває разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою, яку днями помітили в Росії.

Так, він поділився яскравим знімком, зробленим сьогодні вранці в Сігулді - місті, яке знаходиться в Латвії, де живе їхня подруга Лайма Вайкуле.

На знімку Галкін постав у джинсах, білій футболці, курточці і кросівках. А Примадонна позувала в джинсах, лоферах і шубі. На кадрі видно, що Пугачова обіймає чоловіка за плече, вони мило посміхаються в камеру.

Відео дня

"Яка сьогодні сонячна неділя в Сігулді", - підписав фото Галкін.

Алла Пугачова - останні новини

3 листопада Аллу Пугачову помітили на Ленінградському вокзалі. Її зустрів водій, який незабаром відвіз її в особняк, де раніше Примадонна жила з чоловіком і дітьми.

Як виявилося, Примадонна приїхала, щоб завершити свої справи, пов'язані зі спадщиною їхніх дітей.

Ймовірно, артистка перебувала в країні-агресора всього кілька днів, тому що зараз вона знову перебуває у Латвії зі своїм чоловіком.

Вас також можуть зацікавити новини: