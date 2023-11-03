Алла Пугачова приїхала в РФ / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова приїхала в Росію. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, вона прибула до Москви сьогодні, о 7 ранку.

Примадонну помітили на Ленінградському вокзалі, де її зустрічав водій. Дітей і чоловіка Максима Галкіна з нею не було.

Повідомляється, що вчора Пугачова перетнула кордон в Псковській області. За повідомленнями росЗМІ, зараз вона вже приїхала в свій замок в Грязі. Причина її візиту невідома. 

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Крім того, в мережі з'явилися фотографії, зроблені з Примадонною на вокзалі. Вона була в світлій шубі, джинсах і кепці. На ноги вона взула лофери. Також Пугачова одягла окуляри. Ймовірно, вона хотіла привернути до себе менше уваги.

Пугачову помітили на вокзалі / фото t.me/SVETSKlE_HRONIKI

До слова раніше стало відомо, що Пугачова вже приїжджала до Москви. За словами росЗМІ, вона перепоховала своїх батьків.

Позиція Пугачової щодо війни в Україні

Алла Пугачова на початку повномасштабного російського вторгнення виїхала з країни-агресора разом з дітьми та чоловіком. Вони довгий час жили в Ізраїлі, а потім з'явилася інформація, що вони перебралися на Кіпр через війну на батьківщині Галкіна.

Варто відзначити, що пара активно засуджує кремлівський режим, а Галкін навіть фінансово допомагає українським біженцям. 

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