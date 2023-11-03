Мета її візиту невідома.

Російська співачка Алла Пугачова приїхала в Росію. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, вона прибула до Москви сьогодні, о 7 ранку.

Примадонну помітили на Ленінградському вокзалі, де її зустрічав водій. Дітей і чоловіка Максима Галкіна з нею не було.

Повідомляється, що вчора Пугачова перетнула кордон в Псковській області. За повідомленнями росЗМІ, зараз вона вже приїхала в свій замок в Грязі. Причина її візиту невідома.

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Крім того, в мережі з'явилися фотографії, зроблені з Примадонною на вокзалі. Вона була в світлій шубі, джинсах і кепці. На ноги вона взула лофери. Також Пугачова одягла окуляри. Ймовірно, вона хотіла привернути до себе менше уваги.

До слова раніше стало відомо, що Пугачова вже приїжджала до Москви. За словами росЗМІ, вона перепоховала своїх батьків.

Позиція Пугачової щодо війни в Україні

Алла Пугачова на початку повномасштабного російського вторгнення виїхала з країни-агресора разом з дітьми та чоловіком. Вони довгий час жили в Ізраїлі, а потім з'явилася інформація, що вони перебралися на Кіпр через війну на батьківщині Галкіна.

Варто відзначити, що пара активно засуджує кремлівський режим, а Галкін навіть фінансово допомагає українським біженцям.

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