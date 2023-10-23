Глядачі аплодували йому стоячи.

Російський комік Максим Галкін на концерті у Варшаві виконав українську пісню "Піду втоплюся у річці глибокій". Глядачі дуже бурхливо відреагували на його вчинок - голосно аплодували і підкрикували.

Після того, як Галкін закінчив співати, шанувальники встали зі своїх місць і почали ще голосніше плескати в долоні.

Варто відзначити, що користувачі мережі подякували Галкіну за публічну підтримку України. Вони написали:

"Здоров'я вам! Справжній друг України"

"Мої батьки нещодавно ходили на його концерт у Кесарії. Сказали, що їм все дуже сподобалося. Тоді теж звучали українські пісні"

"Спасибі вам велике за все, що ви робите для України"

Позиція Максима Галкіна щодо війни в Україні

На початку повномасштабного російського вторгнення Максим Галкін з дружиною і дітьми виїхав з Росії. Він переїхав до Ізраїлю. Відтоді шоумен активно засуджує злочинний режим Кремля і підтримує українців.

Більше того, частину зароблених з концертів грошей він передавав на допомогу біженцям. Зараз Галкін відправився в тур Європою, а його дружина з дітьми, як повідомляють росЗМІ, поїхала з Ізраїлю на Кіпр.

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