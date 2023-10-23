За даними росЗМІ, вона буде жити на Кіпрі.

Російська співачка, яка засудила війну в Україні, Алла Пугачова разом з дітьми залишила Ізраїль.

Як повідомляють росЗМІ, співачка перебралася на Кіпр, де в 2017-му придбала будинок на березі моря і отримала громадянство країни. Там співачка збирається провести найближчий рік.

Раніше з Ізраїлю поїхав Максим Галкін. Він говорив, що відправиться в тур, проте потім повернеться до дружини і дітей. З приводу того, що вони планують виїхати з Ізраїлю в іншу країну на невизначений термін, шоумен нічого не говорив.

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Відомо, що Галкін дав вже два концерти в Лімасолі та Варшаві. Сьогодні він виступить у Кишиневі.

Позиція Алли Пугачової та Максима Галкіна щодо війни в Україні

Подружжя засудило вторгнення РФ в Україну і виїхало з країни-агресора. Вже більше року вони живуть в Ізраїлі. Також Галкін, який продовжив свою концертну діяльність, збирав гроші на допомогу Україні.

Коли війна почалася і в Ізраїлі, він заявив, що разом з родиною залишається там. Незважаючи на те, що його помітили в аеропорту, шоумен чітко сказав, що нікуди бігти не буде. Він допомагатиме своїй батьківщині.

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