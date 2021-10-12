Донька Пугачової повеселила шанувальників.

На фан-сторінці доньки російської зірки Алли Пугачової в Instagram з'явився новий знімок, на якому Лізу сфотографували під час обіду.

Маленька Ліза мило посміхається в камеру і показує сердечко. У кадрі 8-річна дівчинка постала в темній сукні в горошок.

"Всім любові", - йдеться у підписі до фото.

"Ах, ти кокеточка маленька! Красоточка", "Маленька кривляка", "Маленька і прекрасна принцеса", "Красива, весела, дівчисько Ліза Галкіна", "Намистинка", - пишуть шанувальники.

Читайте такожОлег Винник розповів про жахливу ДТП: співак дивом залишився живий (відео)Нагадаємо, Ліза Галкіна - це дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна від сурогатної матері. Також у неї є брат-двійняшка Гаррі. Цього року вони пішли вже до другого класу. Також у Пугачової є дочка від першого шлюбу - Крістіна Орбакайте, якій у травні виповнилося 50 років.

Також в мережі раніше відзначили нереальну схожість Примадонни і 8-річної Лізи.

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Автор: Діана Могилєвич