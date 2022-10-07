Нещодавно співачка зустрілася в Лос-Анджелесі з дітьми з України.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася коротким відео, знятим за результатами поїздки в Лос-Анджелес. Там артистка зустрілася зі студентами Ridna Shkola в Українському культурному центрі. У ролику з поїздки видно, як вона спілкувалася з дітьми, а один хлопчик справив на неї особливе враження - він спробував заспівати один з відомих хітів Кароль.

Йдеться про композицію "Україна – це ти", яка у воєнний час набула особливої популярності і стала таким собі символом світлого майбутнього для нинішнього і наступних поколінь.

Відео дня

Відзначимо, що Тіна Кароль була дуже зворушена тим, що дитина вирішила виконати її композицію перед публікою. Вона присіла до хлопчика і допомогла йому співати. Коли хлопчик запитав, як Тіна полюбила співати, артистка відповіла: "Я полюбила співати в душі".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відповіла, чи можна пробачити за співпрацю з РФ артистів, які щиро розкаялися. Співачка вважає, що всі виправдання, які шукають зірки після роботи в РФ - "маячня".

Також УНІАН писав, що Тіна Кароль поки відмовилася від своїх російськомовних пісень.

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