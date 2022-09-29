Зірка каже, що з початком широкомасштабної війни відклала російськомовний репертуар.

Українська співачка Тіна Кароль дала інтерв’ю "Голосу Америки", де пояснила свою позицію у мовному питанні. Так, зірка, в репертуарі якої доволі багато пісень російською, зараз відклала ці хіти. На своїх заходах Кароль співає виключно українською.

"В мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, й вони просто лежать на полиці, можливо, на довго. На початку війни музика не писалась, музи не з’являлась, якщо хотілося писати, то про біль, але мені не хотілось "віддавати" свій біль людям, і так всім боляче. Хотілося зробити мотиваційне, дати людям енергію, поштовх, стимул спротиву, стимул боротися. Саме так з'явилася пісня "Вільні. Нескорені", - розповіла Кароль.

Кліп Тіни Кароль на пісню "Вільні. Нескорені": відео

Також Тіна згадала про її пісню, яка тепер входить до шкільної програми і вивчається в школах. Йдеться про композицію "Україна – це ти", яка написана для проєкту "Голос країни. Діти".

"Була думка написати пісню, щоб діти могли ототожнювати себе "чому він українець". Пісня була така наївна, вона сама так "розрослась", я навіть не очікувала, що її будуть вмикати на шкільний дзвоник по всій країні. А потім якось мені подзвонили із Міністерства освіти, запросили на презентацію шкільної книги. І вже у залі, тримаючи книгу я руках я дізналася, що на першій сторінці Хрестоматії по українській літературі - моя пісня, це було несподіванкою. Це велика відповідальність", - сказала Кароль.

Кліп Тіни Кароль на пісню "Україна - це ти": відео

Нагадаємо, таролог Макс Гордєєв пояснив, чому у Тіни Кароль немає стосунків.

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