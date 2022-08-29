Жінка поділилася подробицями.

Мама загиблого 2 лютого 2015 року музиканта Кузьми Скрябіна розповіла, чому її син ніколи не співав для військових. В інтерв'ю Тарасу Себестяновичу для YouTube-каналу ТОР вона сказала:

"Андрій, коли їздив на схід, ніколи їм не співав. Він привозив те, що повинен був їм привезти. Вони сідали, розмовляли, він міг розповісти якісь смішні історії, але ніколи не співав. Завжди говорив: "Для чого їм співати? Може вони зараз загинуть. Їм що, пісні потрібні? Їх потрібно нагодувати, одягнути, зброю дати, машину купити", - цитує слова свого покійного сина Ольга Михайлівна.

Також жінка додала, що її син досить часто їздив на позиції до військових, багато їм допомагав. Збирався їхати туди 7 лютого 2015 року, але не дожив до поїздки п'ять днів.

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Нагадаємо, мама Скрябіна вперше розповіла емоційну історію з похорону сина. Так, під час прощання до неї підійшли двоє військовослужбовців і попросили покласти в труну до музиканта медаль.

Також УНІАН писав, що мама покійного Скрябіна зізналася, чи хоче повторного розслідування загибелі сина.

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