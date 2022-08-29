Ольга Михайлівна пояснила, чому на піджаку у Кузьми була медаль.

Мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна дала інтерв'ю Тарасу Себестяновичу для YouTube-каналу ТОР. Там жінка вперше поділилася емоційною історією, яка трапилася під час прощання з її сином.

"Коли Андрія ховали, одну ніч він був удома, а другу ніч був у церкві у Львові. Великий такий був зал. Люди йшли і йшли цілу ніч. Був сніг, дощ, але була така купа людей, що всі вулички були забиті. І тут, коли ми зі Світланою (дружина Кузьми Скрябіна, - ред.) стояли біля Андрія, а він стояв посередині, і люди не підходили, підійшли два солдати. Один був старше, років 45, а інший - юний зовсім. Вони йшли з госпіталю. Або додому, або на фронт поверталися. Старший зняв медаль свою і сказав: "Я вас прошу, покладіть Андрію", - згадала Ольга Михайлівна.

Однак вона спочатку не захотіла брати медаль, аргументувавши це тим, що військовому вона потрібніше. Проте військовослужбовець наполіг.

Відео дня:

"Я взяла і до лацкана причепила Андрію. Найголовніша медаль за все те, що він зробив для тих солдатів. Вони кажуть: "Все, що на нас (вдягнуто, - ред), все - Андрій. Ось таку Андрій має медаль", - додала мама Кузьми.

Нагадаємо, мама покійного Скрябіна зізналася, чи хоче повторного розслідування загибелі сина.

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