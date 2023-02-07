Актор розповів, що не може її знайти.

Турецький актор Чагри Чітанак, який став відомий широким масам завдяки ролі Ферита в серіалі "Постукай у мої двері", повідомив про те, що його мама опинилася під завалами в результаті землетрусу в Туреччині.

Актор закликав кинути всі сили на порятунок людей. На даний час число загиблих в Туреччині перевищило 5 тисяч, поранено понад 21 тисяч осіб.

Крім того, на своїй сторінці в Instagram він повідомив, що його мама досі не вийшла на зв'язок. Родичі намагалися їй додзвонитися, але це не дало ніяких результатів.

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Землетрус у Туреччині - що відомо

6 лютого на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.

Також відомо, що серед постраждалих є українці. Після катастрофи Володимир Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив близьких і будинки в результаті потужних землетрусів.

Рятувальні роботи в Туреччині тривають. У країні оголосили семиденний траур.

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