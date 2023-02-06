Президент висловив співчуття тим, хто втратив близьких та домівки внаслідок сьогоднішніх потужних землетрусів.

Україна запропонувала Туреччині підтримку у проведенні рятувальної операції на місцях руйнувань внаслідок сьогоднішніх потужних землетрусів.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму вечірньому відеозверненні. Глава держави висловив щирі співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких та дім.

"Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані… Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції", - сказав Зеленський.

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Землетруси у Туреччині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, на південному сході Туреччини за добу сталося два землетруси магнітудою більше семи балів: о 04:17 за місцевим часом - 7,7 балів та о 13:24 - 7,6 балів.

За даними, оприлюдненими ввечері, в десяти провінціях Туреччини загинуло 1498 осіб, постраждали 8553 жителі. В провінціях Кахраманмараш, Кіліс, Діярбакир, Адана, Османійе, Газіантеп, Шанліурфа, Адияман, Малатья і Хатай зруйновані 2 834 будівлі.

Влада Туреччини закликала населення не повертатися в будинки через небезпеку повторення поштовхів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок потужного землетрусу в Туреччині і Сирії загинули вже 2300 людей.

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