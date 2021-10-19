Молода матуся Даша Квіткова весь вільний час проводить із сином Левом.

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" і відома блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно розповіла про непростий період з чоловіком Нікітою Добриніним, вперше стала мамою 13-го липня. Вона не приховує, що перші місяці материнства їй далися непросто. Попри безсонні ночі, вона щаслива бути в новому статусі.

Сьогодні, 19-го жовтня, блогерка на особистій сторінці в Instagram запостила нові знімки свого сина Лева.

Читайте також"Став зовсім іншою людиною": Олександр Еллерт кардинально змінив імідж (фото)У кадрі малюк позував в боді кольору морської хвилі, який ідеально підкреслив колір його очей. Він лежав на улюбленому килимку і грав з іграшками. Шанувальники відзначили, що Лев дуже схожий саме на неї.

"Ну, як можна було народитися таким солодким чоловічком. Спонтанні кадри, але дуже улюблені. Хочу залишити тут", - підписала молода мама.

"Все солодке, що їла під час вагітності, мабуть, пішло на це диво", "Дуже на вас схожий, Даша", "Дашо, малюк дуже схожий на тебе, солодкий малюк", "Дуже схожий на вас, Даша. Мамин синочок", — зазначили користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Даша Квіткова в програмі "Світське життя" розповіла, що після пологів їй довелося залишитися одній з маленькою дитиною. А все тому що її чоловік Нікіта Добринін був змушений виїхати у відрядження на три тижні.

Історія кохання Даші квіткової та Нікіти Добриніна

Зіркову пару звів проект "Холостяк". У травні 2019 року вони зізналися на всю країну про свої почуття. Всупереч тому, що багато хто був впевнений у нещирості їхніх стосунків, вони довели, що кохання на телепроекті знайти можна.

На початку минулого року Нікіта і Даша розповіли про свої заручини. 20-го травня закохані уклали шлюб, а через три місяці зіграли весілля.

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Автор: Каролина Гайдук