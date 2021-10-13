Даша Квіткова зізналася, що вони переживають важкий період.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова розповіла про непростий період з чоловіком Нікітою Добриніним, пара опинилася на межі розлучення. Подружжя важко переживало новий етап у своєму житті – народження первістка Лева.

За її словами, це було великим випробуванням, вони часто лаялися, але Даша знайшла вихід з цієї ситуації:

Читайте такожДискваліфікована після скандалу "Міс Україна 2018" хоче повернути собі титул (відео)"Розлучення після народження першої дитини - досить поширена картина в нашому суспільстві. Тоді стосунки пари виходять на новий рівень. З одного боку, це робить сім'ю більш стійкою, а з іншого – такі відносини віддаляють подружжя, відбувається дистанціювання шляхом більшої уваги до дитини", — поділилася Квіткова.

Даша зазначила, що вони "потрапили в зону турбулентності". Але, щоб вийти з цієї ситуації та не розлучитися, вони придумали прекрасне рішення. Пара раз на місяць буде влаштовувати собі вікенди. Переможниця Холостяка впевнена, що спільний відпочинок допоможе зробити їх шлюб міцним.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін: історія кохання

Пара познайомилася в кінці 2018 року на зйомках реаліті-шоу "Холостяк".

Минулого року пара полетіла на відпочинок на острів Балі. Саме там Микита зробив Даші пропозицію руки та серця.

Через кілька місяців вони офіційно зареєстрували шлюб, а 12-го серпня зіграли розкішне весілля.

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Автор: Каролина Гайдук