Після Дашиних пологів Добриніну довелося поїхати у відрядження.

Українська блогер Даша Квіткова в програмі "Світське життя" розповіла, що після пологів їй довелося залишитися одній з маленькою дитиною. А все тому що її чоловік Микита Добринін був змушений поїхати у відрядження на три тижні.

"Я благала залишитися. Я і плакала, і записувала відео, що якщо ти ще раз "поїдеш і залишиш мене одну..." тому що було правда важко. Я три тижні була практично сама і я прям зі сльозами на очах прокидалася вночі", - зізналася Квіткова.

Дану ситуацію прокоментував і сам Добринін. За його словами, він не буде сидіти в декреті, оскільки йому вдається поєднувати і сім'ю і роботу. При цьому він сказав, що тато повинен займатися сім'єю.

"Я не хотів йти в декрет, я навіть не уявляю, як можна зупинити просто всю роботу і бути тільки вдома. Тим більше, що у нас виходить все це якось поєднувати. Чому б і ні?",- сказав Добринін.

Читайте такожЛеся Нікітюк похизувалася фігурою у спортзалі (фото)Нагадаємо, в серпні у Даші Квіткової і Микити Добриніна народився первісток Лев. А за рік до народження малюка пара одружилася. Познайомилися вони на проекті шоу "Холостяк", де Добринін був головним героїв, а Даша стала переможницею.

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Автор: Діана Могилєвич