Обидві доньки Олі Полякової навчатимуться за кордоном.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що вирішила відправити свою молодшу доньку Алісу на навчання до Лондона. Проте дівчинка благала не відправляти її за кордон.

За словами співачки, вона вирішила відправити 10-річну Алісу на навчання до Лондона через те, що у неї постійні виступи по всьому світу. Тільки так вона зможе більше працювати та допомагати Україні.

"Це школа boarding, навчання разом з проживанням. Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: "Мамочко, не віддавай мене туди навчатись". Проте я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - сказала Полякова у програмі ЖВЛ.

Вона додала, що у Англії навчатиметься і її старша донька Маша, яка тільки-но закінчила школу. Дівчинка вирішила вступати в один з найпрестижніших музичних вузів Великобританії – BMus в Лондоні.

Нагадаємо, раніше Полякова прокоментувала відмову дочки вчитися в Англії.

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