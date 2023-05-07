Так пропагандистка відреагувала на "теплу" зустріч Примадонни з Дмитром Пєсковим.

Днями Алла Пугачова повернулася до Москви для того, щоб попрощатися зі своїм другом Валентином Юдашкіним. Примадонна в чорному з'явилася на церемонії прощання з кутюр'є, де зустрілася з прес-секретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим.

Багатьох росіян обурило те, що Пєсков поцілував руку співачки і сказав, що дуже радий її бачити. На це відреагувала пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона заявила, що не стерпить, якщо Примадонну "приймуть назад".

"Якщо цій шушері буде дозволено повернутися і як і раніше влаштовувати тут той балаган, який вона влаштовувала багато років, я піду. Безумовно. Це буде образа, яку я не зможу терпіти. Знаю багатьох людей, які вчинять так само", - заявила кремлівська журналістка, пише Telegram-канал "Знаменитості Онлайн".

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Що ще Симоньян говорила про Пугачову

Після того, як Алла Пугачова і Максим Галкін покинули територію країни-агресора, одна з головних кремлівських пропагандисток почала активно критикувати зірок за наказом зверху.

Вона заявляла про те, що Галкін нібито гомосексуаліст, а шлюб з Пугачовою - спроба просунутися по кар'єрних сходах і приховати нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Шоумен на подібні "сплески люті" ніяк не реагував.

Також УНІАН писав, що Пугачова ледь не втратила свідомість на похоронах Юдашкіна.

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