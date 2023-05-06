Співачку і представника Путіна помітили на кладовищі.

Алла Пугачова, яка повернулася до РФ і вирушила на похорон модельєра Валентина Юдашкіна, "засвітилася" поруч з прес-секретарем президента країни-агресорки Володимира Путіна. Співачку і Дмитра Пєскова сфотографували разом.

Виявилося, Пугачова подала йому руку. Вони, як повідомляє Telegram-канал SHOT, про щось говорили.

"Дмитро Пєсков коротко переговорив з Аллою Пугачовою на похоронах Юдашкіна", - зазначено в повідомленні.

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На фото можна помітити, що Пєсков, ймовірно, сам підійшов до співачки. У цей момент вона сиділа поруч з могилою Юдашкіна. Прес-секретар Путіна посміхався.

Реакцію самої Пугачови не видно, вона сховала обличчя чорним капелюхом і відверталася від камер. Про що вони говорили - поки що залишається загадкою.

"Пєсков цілував ручки Пугачової на похоронах померлого від раку Юдашкіна. Взагалі, Алла Борисівна стала головною зіркою траурної церемонії. Всі забули про небіжчика і розглядали Примадонну", - прокоментував усе це ще один російський Telegram-канал.

Що Пугачова говорить про війну в Україні

Алла Пугачова і її чоловік виїхали з РФ і не підтримали путінський режим. Гуморист відкрито критикує Кремль, за що його визнали "іноагентом". Сама Пугачова не робила прямих заяв про те, чи підтримує вона Україну. Однак коли в РФ почали "цькувати" її чоловіка, вона встала на його захист. Також співачка просила зарахувати до "лав іноагентів" і її.

Нещодавно Пугачова тонко поглумилася з "величі" путінського режиму. Вона з гумором натякала на свою позицію.

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