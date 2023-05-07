Примадонна прибула до Москви для того, щоб попрощатися зі своїм другом.

6 травня в Москві відбулося прощання з модельєром Валентином Юдашкіним. Його не стало через онкологію, з якою той боровся останні роки.

На похорон в російську столицю прибула Алла Борисівна Пугачова - вона за життя тісно спілкувалася з модельєром. З'явилася перед публікою вона в чорному пальто і чорному капелюсі. Її супроводжувала охорона. Журналістів до Примадонни не підпускали.

Судячи з усього, дружина Максима Галкіна перенервувала. Прямо під час похорону їй стало зле. На фото, опублікованих в російських Telegram-каналах, видно, що артистка ледь стояла на ногах. На прощанні її навіть вели під руки.

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"Алла Пугачова насилу могла ходити на прощанні з Валентином Юдашкіним: до могили кутюр'є артистку вели під руки з двох сторін, поки її помічниця Олена Чупракова відганяла роззяв", - сказано в Telegram-каналі "Самые СЛИВки".

Де зараз живе Алла Пугачова

Після початку повномасштабної війни на території України знаменитість разом з чоловіком і дітьми виїхала до Ізраїлю. Там вони живуть донині в апартаментах брата Максима Галкіна. Сам Галкін вдома буває рідко, оскільки активно подорожує по світу і дає сольні концерти.

Раніше УНІАН писав, що прес-секретар Путіна Пєсков поцілував руку Алли Пугачової на похороні Юдашкіна.

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