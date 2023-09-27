Як виявилося, чоловік ведучої був проти цього.

Відома українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що під час повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала РФ, вона почала думати про четверту дитину. Втім, зірка відмовилася від цієї ідеї.

За словами ведучої, її обранець був проти. В інтерв'ю Славі Дьоміну Падалко пояснила позицію свого чоловіка.

"У мене були думки про четверту дитину на тлі війни, от завжди щось хочеться під час війни, дати нове життя. Але Єгор сказав, що вже ні. Тому що ми своїх вже дітей народили вже... Ми навчилися бути батьками і через те, що ми поки що не створили якихось інших сенсів всередині або нас двох, або нашої родини. Бо бути батьками маленьких дітей і підлітків - це теж різні дуже ролі, а ми намагаємося повторити те, що ми вже вміємо і знаємо. Тобто народити ще одну дитину умовно замість того, щоб створювати нові сенси для дітей-підлітків або думати про те, наскільки ми будемо цікаві одне одному після того, як наші діти будуть самостійними", - розповіла Падалко.

Також ведуча зізналася, чи думала вона про усиновлення. Як виявилося, Падалко консультувалася і дізналася, що не може отримати дозвіл на те, щоб стати названою матір'ю. Усе через те, що зірці 47 років, а усиновлювачами дозволяють стати тим, кому ще не виповнилося 45.

Особисте життя Марічки Падалко

Ведуча виховує трьох дітей, яких вона народила у шлюбі з другим чоловіком - військовим Єгором Соболєвим. Відомо, що у 2021 році обранець Падалко отримав військову спеціальність. Він брав участь у боях за Ірпінь та захищає Україну з перших днів повномасштабної війни.

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