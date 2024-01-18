Жінка зазначила, що втомилася відповідати на питання про самотність.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська постійно отримує питання стосовно свого особистого життя. Нещодавно вона вирішила розставити всі крапки над "і" та написала відповідний пост у Instagram.

"У мене часто питають: "Чи є в мене хтось? Чому я одна?" І наше улюблене: "Така гарна і сама". Дівчата, зізнавайтеся, часто вам так казали родичі та друзі?" - запитала Марина у підписників.

Жінка додала, що її обурує думка суспільства, що обов'язково потрібно мати поряд чоловіка, аби не бути самотньою.

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"Чомусь у нашій свідомості є твердження, що краще бути хоч з якимось, але з чоловіком, аніж самій. Я категорично проти такого. Ще й проти того, щоб називати свого партнера "друга половинка", - написала фітнес-тренерка.

Свою точку зору Марина далі розписала так:

"Ми не половинки. Ми цілі розумні та гарні особистості. Нам не потрібна інша "половинка", щоб відчувати себе повноцінною людиною. Лише, коли нам чудово наодинці з собою, коли нам не сумно проводити час із самим собою, лише тоді ми можем зустріти партнера, який буде поруч із нами".

Вона додає, що рішення бути разом не має впливати на хобі, друзів, роботу, дітей чи перекреслювати минуле життя.

"Для мене дуже важлива людина, яка зможе розділити наше життя, а ми в свою чергу - увійдемо у його. Чому я говорю "ми", тому що нас троє і тут теж потрібно зрозуміти, що я не можу собі дозволити короткотривалі стосунки. У мене є діти, які дивлячись на мене, так само будуть будувати свої майбутні стосунки з партнером та переживати все те, що відбувається у моєму житті", - написала Марина.

Наостанок вона відповіла, чи вільне зараз її серце.

"Для мене важливо знайти чоловіка не на один день, аби закрити якийсь період у своєму житті, а людину, з якою ми проведемо багато часу у нашому спільному майбутньому. А чи є у мене зараз партнер, дозвольте залишити це для себе", - зазначила жінка.

Нагадаємо, Марина Боржемська була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим. Вони розлучилися в 2018 році після 19 років шлюбу. У них є двоє дітей - 15-річний син Роберт та 10-річна донька Олівія. Відомо, що Узєлков не бере участі в житті спадкоємців та вже встиг освідчитися новій обраниці, яку не показує публіці.

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