Їм не вдалося зберегти хороші стосунки.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла, чи бере участь у вихованні дітей її екс-чоловік, боксер В'ячеслав Узєлков.

Спочатку жінка відмовлялася коментувати стосунки з колишнім чоловіком, проте пізніше все ж сказала, що цієї людини як не було в їхньому житті, так і немає.

"Мені так не хочеться це коментувати, і власне, нічого коментувати. І тому я не хочу обговорювати людину, якої немає, не було і не буде. Але, як завжди - дякую йому за чудових дітей", - зазначила Боржемська.

Вона додала, що під час повномасштабної війни їм доводилося економити, бо її заробітки впали, а Узєлков ніяк не допомагав дітям. Однак спадкоємці Боржемської все розуміли і не ображалися на зіркову маму.

"Олівія іноді говорила, чому він (батько, - УНІАН) не допомагає, але вона не говорила, що я повинна йти і просити", - додала тренерка.

Зазначимо, Боржемська і Узєлков перебували у шлюбі 19 років. У них народилося двоє дітей - дочка Олівія і син Роберт. Однак у 2018 році стало відомо про їхнє розлучення. Зберегти хороші стосунки їм не вдалося.

Відомо, що Узєлков вже створив нову сім'ю і у Боржеської є кохана людина.

Нагадаємо, фітнес-тренерка Марина Боржемська в інтерв'ю УНІАН розповіла, як стрес впливає на вагу, як правильно худнути без шкоди для організму, чи дійсно настільки важливий спорт, а також склала денний раціон харчування.

Вас також можуть зацікавити новини: