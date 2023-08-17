За її словами, це сталося просто на вулиці.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська п'ять років тому розлучилася з боксером В'ячеславом Узєлковим. Відтоді вона мало говорить про своє особисте життя.

І тільки в інтерв'ю Маші Єфросиніній жінка зізналася, як влаштовувала своє особисте життя. Вона згадала, як одного разу її 11-річна дочка Олівія знайшла їй чоловіка.

За словами Боржемської, в той день вони з дочкою гуляли на вулиці. З Мариною захотів познайомитися чоловік. І якщо вона сумнівалася, давати йому номер телефону чи ні, то Олівія чітко сказала, що вона повинна це зробити.

Відео дня

"Вона сказала: "Мамо, давай телефон, ти підеш на каву і це не обговорюється". Вона на це підштовхнула. Я не можу назвати це романом. Це була якийсь час красива романтична історія", - розповіла Марина.

Вона додала, що з цим чоловіком у неї не склалися стосунки, бо він намагався її обмежувати. А дівчині це зовсім не подобається.

Більш того, як зізналася спортсменка, їй складно знаходити спільну мову з чоловіками, тому що вона сильна і незалежна. Також, за її словами, протилежна стать лякається, коли чує ім'я її екс-чоловіка.

Нагадаємо, Боржемська була одружена з В'ячеславом Узєлковим. Вони розлучилися в 2018 році після 19 років шлюбу. У них є двоє дітей - дочка Олівія і син Роберт. Відомо, що Узєлков не бере участі в житті спадкоємців.

Вас також можуть зацікавити новини: