Дівчина серйозно попрацювала, щоб поліпшити свою зовнішність.

Марина з романтичного реаліті "Холостяк" показала, який вона мала вигляд до схуднення і "пластики". Дівчина розповіла про свої проблеми, які їй вдалося побороти.

У своєму Instagram Марина поділилася історіями з минулого. Виявилося, вона страждала від розладу харчової поведінки. На шоу Марину нерідко намагаються вколоти тим, що вона приїхала з села. Однак сама дівчина не соромиться цього і зазначає, що проробила нелегкий шлях до тіла і зовнішності своєї мрії.

"На перших фото ви можете побачити "розбиту" мене. Покинута дівчина, з дуже коротким волоссям, зайвою вагою, яка бажає досягти кращого, але не знає як... мої потуги переїхати в місто завершилися тим, що переїхала я до бабусь, в смт Вовчанськ. Поступила не на ту спеціальність, яку хотіла... Ну і з бабусею жити, мої харчові звички змінилися не в кращу сторону", - написала Марина.

Відео дня

У той час, коли їй було 16 років, вона набрала за пів року 20 зайвих кілограмів. Дівчина багато їла, але швидко усвідомила свою проблему. Марина спробувала взяти себе в руки.

"Дієти допомагали на короткий час, я зривалася і набирала ще більше потім. Загалом, я заробила собі РХП (розлад харчової поведінки) . Так, повною мірою я випробувала на собі все що роблять булімічкі. І звичайно, що я підірвала цим здоров'я. Пам'ятаю, як я ненавиділа себе за те, що я не могла схуднути. Вважала себе слабкою, сідала на голодування, а як зривалася - відчувала провину... Бігла в туалет або "карала" себе годинами спорту на наступний день", - зізналася учасниця "Холостяка".

Марина розповіла, що їй вдалося побороти РХП. Також вона зазначила, що на відео показала себе до усієї "пластики". На тих фото Марина ще навіть не колола губи, а операцію на носі вона і зовсім зробила незадовго до участі в "Холостяку".

Коментатори похвалили Марину за чесність. На відео навіть відреагувала інша учасниця "Холостяка" - Віка Варлей. Вона написала, що обожнює таких людей як Марина.

Марина з "Холостяка": що відомо про учасницю шоу

25-річна косметолог з Харківської області встигла стати однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк". Вона була з Алексом Топольським на кількох побаченнях, а також нерідко потрапляє в скандали через суперечки з учасницями реаліті. Так, у шостому випуску Марину назвали "бичкою" і "селючкою". Це сильно образило дівчину, а тому вона показала ефектне відео, яким відповіла на весь хейт.

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