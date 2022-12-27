Дівчина не приховує, що зверталася до пластичного хірурга.

Косметолог Марина, яка разом з іншими дівчатами бореться за серце "Холостяка" Алекса Топольського, показала, як "перекроїла" обличчя. За декілька років дівчина дуже змінилася.

На своїй сторінці в Instagram Марина детально розповіла, що саме вона робила зі своїм обличчям. Дівчина змінила форму носа, проте на це їй довелося піти не задля краси.

"Я зробила риносептопластику, бо мені було дуже важко дихати. Я не розуміла, чому в мене завжди закладений ніс, я часто вночі прокидалась через це. В мене з’явилась залежність від крапель, без них я не могла заснути", - написала Марина.

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Тому вона звернулася до хірурга, який порадив їй робити септопластику. Марина вирішила не тільки виправити викривлення, а ще й трохи змінити форму носа. Результатом вона задоволена.

Окрім "пластики" носа, Марина робила та продовжує робити "уколи краси". Вона зізналася, що сама собі робить губи, раз на рік вона заколює ботокс.

Коментатори були вражені трансформацією Марини. Проте не усі схвалили те, що дівчина змінила зовнішність.

"Взагалі дві різних людини. Нащо так комплексувати?", "До" було краще", "Переробляють себе, а потім діти на сусідку схожі", "Я в шоці, все зіпсувала, яка краса була", "Холостяк не бачив тебе справжню,а цю маску", - пишуть користувачі.

Марина з "Холостяка-12": що про неї відомо

Марина - з Харківської області, вона не приховує, що народилася не у великому місті, а у селі. Дівчина пишається тим, чого вона встигла досягти. На проекті "Холостяк" Марина нерідко свариться з дівчатами. Раніше учасниця проекту вже показувала, який вигляд мала до схуднення та мамопластики.

Вона вже декілька разів ходила на побачення та цілувалася з Алексом Топольським. У 9 випуску романтичного реаліті "Холостяк-12" Марина була на груповому побаченні, разом з нею на зустріч до Топольського пішли Віка Варлей та модель Катя.

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