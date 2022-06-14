Телеведучий підкреслив, що ніколи не пробачить окупантів за їхні звірства.

Зірка відомого тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков не був у рідному Маріуполі вже давно, але ті фотографії, які він бачить у мережі, розривають душу. Андрій каже - неймовірно боляче бачити зруйновані знайомі місця. Своїми емоціями він поділився в інтерв'ю з Дмитром Гордоном для його YouTube-каналу.

"У мені бореться ненависть і байдужість. Ненависть я до себе не підпускаю, навідріз не хочу бачити її у себе всередині. Ненависть, яка зараз є у багатьох, дійсно підбирається все ближче і ближче. Я її відштовхую, тому що я не хочу ненавидіти, адже це почуття спалює зсередини ще сильніше. Мені хочеться байдужості. Я не хочу знати, що відбувається в цій країні (Росії, - ред), вони живуть своїм життям, а ми - своїм. Те, що вони зробили з моїм містом, я не пробачу ніколи", - висловився Бєдняков.

Телеведучий зазначив, що ще до 24 лютого у нього були в портовому місті родичі і друзі, і зараз залишаються деякі близькі люди.

"Я дивлюся на всі ці фотографії. Маріуполь - це біль. Я ніколи не думав, що може бути так боляче", - сказав Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков згадав останні слова мами, яка померла в Маріуполі.

Вас також можуть зацікавити новини: