Зірка шоу "Орел і решка" опублікував фото прильоту ракети по Києву 5 червня.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков гнівно звернувся до росіян, які підтримують криваву політику Кремля. Телеведучий, який віднедавна веде свій блог українською мовою, спеціально перейшов на російську, щоб зрозуміли його фоловери з РФ.

"Я так хочу, щоб ви теж чули сирени. Я хочу, щоб ви теж знали що таке спускатися в підвали. Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти і "оперувати". Як ви за*бали", - написав Бєдняков, виклавши фото ранкового обстрілу Києва 5 червня.

"Не потрібно тільки перекладати з хворої голови на здорову. Не пишіть мені "Навіщо ви бажаєте смерті всім людям?", "Ми не підтримуємо" і т.п. По-перше, я смерті нікому ніколи не бажав. Це не моя історія. Я просто хочу, щоб любителі Z і V відчули те ж саме, що і жителі нашої країни! На цьому крапка", - висловився Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, раніше Бєдняков висміяв окупантів, які крадуть зерно та метал.

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