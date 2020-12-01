Співачка показала фото / instagram.com/maruvofficial
Відома співачка MARUV опублікувала в Instagram фотографію, де постала з іншим кольором волосся.
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На знімку зірка позує в чорній сорочці і капелюсі. На обличчя вона нанесла макіяж в стилі смокі-айс. Цікаво, що раніше співачка була брюнеткою, а зараз показала фото, де вона шатенка. Поки невідомо, перефарбувалася вона чи це перука.
"Схожа на Пугачову в юності з таким кольором", "Алла Борисівна увійшла в чат", "Ви прекрасні в будь-якому кольорі і образі", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/maruvofficial
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