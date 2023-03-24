Коханого Маші звуть Артур. Він родом зі Львова, але навчається в Лондоні.

18-річна дочка української співачки Олі Полякової Маша розповіла про бойфренда, з яким познайомилася у Великій Британії. Хлопця звуть Артур. Молоді люди вже встигли познайомитися з батьками одне одного.

Детальніше про це Маша Полякова розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Мені здається, його тато мене не дуже сильно любить", - припустила юна дівчина. Вона зробила такий висновок по тому, що чоловік дуже "холодно" з нею вітався і стримано розмовляв. А ось з мамою бойфренда у Маші склалися хороші стосунки.

До слова, Олі Поляковій її потенційний зять сподобався - вона сказала, що Артур симпатичний.

"Татові подобається. Йому не треба мені так багато грошей скидати на продукти, тому що у мене тепер є Артур, який купує мені продукти", - розповіла Маша.

Однак дівчина додала, що заміж поки не планує - про створення сім'ї подумає мінімум років через 7-8, а зараз у неї на першому місці кар'єра.

Нагадаємо, 18-річна Маша Полякова розповіла, скільки витрачає грошей на місяць.

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