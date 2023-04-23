Ведуча часто отримує такі запитання.

Українська ведуча та блогер Маша Єфросиніна розповіла, чи має президентські амбіції. За словами зірки, її постійно про це питають, проте вона не може зрозуміти, чому.

Роздумами про президентство Єфросиніна поділилася у Stories, під час спілкування з фанатами. Вони писали їй питання, а та обирала найбільш цікаві та давала на них відповідь.

"Може ви станете нашим наступним президентом? Ви надихаєте щось змінювати в житті", - написав один з фанатів Єфросиніної.

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Ведуча поставила запитання у відповідь. Вона не стала чітко казати, чи піде в президенти. Проте Єфросиніна натякнула, чому саме може вагатися з таким рішенням. На її думку, за жінку можуть не проголосувати.

"Таких питань чомусь дуже багацько. Друзі, ви жартуєте? Ви серйозно вважаєте, що наше суспільство готове проголосувати за жінку?" - написала Єфросиніна.

Єфросиніна часто говорить зі своїми фанатами на важливі та гострі теми. Зокрема, вона бореться за права жінок та допомагає тим, хто постраждав від насилля.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна поставила крапку у питанні про сестру, що живе в РФ. Ведуча зазначила, що вона не може відповідати за вчинки інших людей.

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