Ведуча зазначила, що вона не може відповідати за вчинки інших людей.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, чи відчуває вона провину та відповідальність за те, що її сестра Ліза Ющенко живе у РФ та не виступила проти повномасштабної війни. Її постійно питають про родичку, з якою раніше у неї були теплі стосунки. Тому ця тема ведучій не дуже приємна.

У новому інтерв'ю для LIGA.net Єфросиніна поставила крапку у цьому питанні. Вона зазначила, що отримує чимало хейту, проте не може нести відповідальність за іншу людину.

"Я постійно, щодня стикаюся з тим, що про мене говорять погане", - визнала Єфросиніна.

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Ведуча підкреслила, що її сестра - доросла жінка. За словами Єфросиніної, вона може відповідати лише за свого сина, тому що він ще маленький.

"Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине, за що я можу відповідати, це, мабуть, що за дії мого сина. Я навіть вже за вчинки моєї доньки не можу відповідати, бо їй 19 років, 20 буде. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, в якої своя родина, свої двоє дітей?" - наголосила зірка.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла про стосунки з рідною сестрою, яка в Москві. За словами ведучої, її спілкування з родичкою зведено майже до нуля.

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