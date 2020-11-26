34-річна акторка вирішила офіційно розірвати відносини з Брайаном Остіном Гріном після понад 10 років шлюбу.

Меган Фокс офіційно подала на розлучення з Брайаном Остіном Гріном.

Про це повідомляє E! News.

Читайте такожЗірка "Трансформерів" вперше з'явилася на публіці з молодим бойфрендом (фото)

Як повідомляється, Меган Фокс подала на розлучення з Брайаном Остіном Гріном в середу, 25 листопада, після більш ніж 10 років шлюбу.

Представник округу Лос-Анджелес підтвердив виданню інформацію про це. Також повідомляється, що Грін дав відповідь на прохання про розлучення Фокс.

За даними видання, причиною розлучення вказані "непримиренні розбіжності". Крім того, Меган Фокс зажадала спільної юридичної та фізичної опіки над дітьми.

Меган Фокс і Брайан Остін Грін

Меган Фокс і Брайан Остін Грін одружилися в червні 2010 року.

Пара виховує трьох синів: Джорні Рівер Грін (4 роки), Боді Ренсом Грін (6 років) і Ноа Шеннон Грін (8 років).

Фокс раніше подавала на розлучення в серпні 2015 року, але пара помирилася.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська