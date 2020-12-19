Суд задовольнив цей позов, а сторони домовилися, що в майбутньому агентство не буде робити фото Меган Маркл, принца Гаррі або їх сина.

Герцогиня Сассекська і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл владнала судовий позов проти британського новинного агентства Splash, яке сфотографувало її з сином Арчі під час приватної прогулянки. Сторони врегулювали конфлікт, а фотографам заборонили втручатись у життя родини.

Про це пише The Guardian із посиланням на рішення Верховного Суду Великої Британії.

Читайте такожПринц Гаррі та Меган Маркл запускають подкаст на Spotify

Ще в січні фотографи Splash UK за допомогою довгофокусних об'єктивів зняли, як герцогиня вигулювала двох собак у парку Хорт-Хілл, що на острові Ванкувер, і тримала сина Арчі у слінгу.

У березні Меган від свого імені та імені свого сина подала судовий позов проти фотографів за втручання у приватне життя.

Суд задовольнив цей позов, а сторони домовилися, що в майбутньому агентство не буде робити фото Меган Маркл, принца Гаррі або їх сина.

Водночас представники Splash News, яким підпорядковується британський підрозділ, заявили, що рішення суду не стосується всієї організації.

«Поки все в межах закону і права дітей на приватне життя захищені, Splash, звичайно, продовжуватиме робити фотографії публічних осіб у публічних місцях», ㅡ заявили в організації.

Водночас адвокатська фірма, що представляє інтереси Маркл та її родини, заявила, що наразі продовжується розгляд аналогічного позову до американського підрозділу Splash.

«Це врегулювання справи є чітким сигналом про те, що протиправну, агресивну та нав'язливу поведінку папараці не можна терпіти, і що подружжя ставиться до цього питання серйозно, як і будь-яка родина», ㅡ заявили представники Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі: вас може зацікавити

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН