Також артист зізнався, де знаходиться зараз.

Український артист MELOVIN в інтерв'ю "Зірковому шляху" розповів, в ніч з 23 на 24 лютого не спав, тому чітко чув перші вибухи, які лунали по Україні.

Коли артист усвідомив, що Росія вторглася на територію незалежної України, він вирішив перебратися в більш безпечне місце - у Львівську область.

Там він займається волонтерством і допомагає людям перебиратися в безпечні місця.

Також він розповів, що за час війни в Україні він втратив двох близьких людей.

"Кожен українець, що сидить у безпеці, розуміє, що він у безпеці тільки зараз і ніхто не знає, що може статися завтра. У мене є дві людини, яких я втратив під час війни. Мені хочеться зробити все, що я можу. Війна - це не тільки тримати зброю в руках, це не тільки передова", - сказав співак.

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