Співачка розгубилася і пару секунд не знала, що сказати.

Українські артисти Андрій Данилко і Настя Каменських були зірковими детективами на шоу "Маска". У фіналі шоу Настя постала в спокусливій червоній міні-сукні і лакованих ботфортах.

Читайте також"Вона була голою": MONATIK потрапив у пікантний курйоз з фанаткоюСексуальна Каменських в ефірі шоу вирішила запросити Данилка на повільний танець. Він обійняв її за сідниці, і вони почали танцювати. Якийсь час Настя намагалася прибрати його руки, а потім і зовсім втекла. Ось тільки наполегливий Андрій Михайлович наздогнав її і поплескав по її сідницях.

"А зараз вже мені соромно", - сказала збентежена Каменських.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко злився у пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою на шоу "Маска".

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