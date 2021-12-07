Даша Астаф'єва виступала на шоу в образі Норки.

У сьомому ефірі шоу "Маска" зіркові детективи Андрій Данилко, Дзідзьо, Олег Винник, Оля Полякова і Настя Каменських розсекретили Норку, під якою ховалася модель і співачка Даша Астаф'єва.

Читайте також"Вони розлучилися?": Злата Огнєвіч несподівано відписалася від Андрія Задворного в InstagramПеред тим, як з Даші зняли маску, вона сказала, що якщо детективи таки розгадають, хто під нею ховається, то Андрій Данилко її поцілує. Відзначимо, що сам Андрій Михайлович не впізнав голос і манери Даші. Тому йому довелося цілувати її після того, як Норка показала своє обличчя.

"Скажена Норка. А я кажу: "Ну ніхто не називає мене Андрійком", – сказав Данилко.

Потім він піднявся на сцену і тричі поцілував Астаф'єву в губи. Після цього модель зазначила, що тільки вона може бути такою нахабною.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко показав фото з Лаймою Вайкуле і приголомшив мережу своїм зовнішнім виглядом. Шанувальники засипали його компліментами.

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Автор: Діана Могилєвич